Минпромторг: выпуск автомобилей в России в сентябре вырос на 5%
Производство легковых, легких коммерческих и грузовых автомобилей в России в сентябре выросло к августу на 5%, к сентябрю прошлого года - почти в полтора раза. Об этом заявил замглавы Минпромторга Альберт Каримов на сессии Международного автомобильного научного форума (МАНФ-2023).
"Что касается производства, с июня наблюдается рост от месяца к месяцу. В сентябре, например, произведено почти 60 тысяч автомобилей, что на 5% больше, чем в августе, и на 45% больше, чем в сентябре прошлого года", - сказал он.
По словам Каримова, сейчас отрасль находится на этапе восстановления. По итогам 9 месяцев этого года рынок новых машин вырос почти на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил более 900 тысяч штук. На долю отечественных автомобилей приходится примерно половина выпущенных авто.
Ранее АвтоВАЗ рассказал об итогах продаж за 8 месяцев 2023 года: 30 августа был преодолен 200-тысячный рубеж. Таким образом, результат оказался почти на 12 тысяч больше, чем объем проданных авто за весь календарный 2022 год.