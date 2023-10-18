Водителю прислали штраф в 1,4 млн долларов за превышение скорости

Жителю США прислали штраф в 1,4 миллиона долларов (136 миллионов рублей) за превышение скорости на 56 километров в час. Об этом сообщает People.

© Unsplash

Электронную квитанцию на огромную сумму получил Коннор Кейто из города Саванна, штат Джорджия. Водитель знал, что нарушил правила, однако не ожидал, что должен будет заплатить почти полтора миллиона. Он позвонил в суд. «Я спросил: "Возможно, это просто опечатка?". Женщина ответила: "Нет, сэр, вы должны либо заплатить сумму, указанную в квитанции, либо явиться в суд 21 декабря в 13:30"», — рассказал Кейто.

Однако вскоре выяснилось, что гигантские штрафы — уловка властей, цель которой — заставить правонарушителя явиться в суд. На самом деле выписывающая штраф программа автоматически добавляет в сумму штрафа 999 999,99 долларов США и плюсует к ним пошлину штата. Реальный штраф за превышение скорости не может превышать 1000 долларов.

Представитель городской администрации Саванны заявил, что подобные штрафы приходят всем нарушителям, которые превысили скорость на 35 миль в час (56 километров в час) и более. Автомобиль Кейто двигался со скоростью 144 километра в час в зоне, где нельзя ехать быстрее 90 километров в час.