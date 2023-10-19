Суперкар McLaren Artura стоимостью $232 тыс. сгорел во время тест-драйва

По информации источника, гибридный автомобиль внезапно загорелся, когда ехал по трассе недалеко от Йоркшира (Англия). Пожарным потребовалось около получаса, чтобы потушить суперкар. Сообщается, что оба человека, находившихся в машине, смогли самостоятельно выбраться после начала пожара.