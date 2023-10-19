Гибридный суперкар McLaren Artura стоимостью $232 тыс. сгорел во время тест-драйва
Гибридный суперкар McLaren Artura загорелся во время тест-драйва, сообщает The Drive.
По информации источника, гибридный автомобиль внезапно загорелся, когда ехал по трассе недалеко от Йоркшира (Англия). Пожарным потребовалось около получаса, чтобы потушить суперкар. Сообщается, что оба человека, находившихся в машине, смогли самостоятельно выбраться после начала пожара.
Представитель «Макларена» сообщил, что им известно об инциденте, но комментировать его отказался.
McLaren Artura уже попадал в неприятные ситуации. В 2022 году производитель был вынужден отозвать изготовленные автомобили из-за риска возгорания, вызванного утечкой топлива.
Стоимость гибридного суперкара от «Макларена» составляет более $232 тыс.
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