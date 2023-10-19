Hyundai Solaris нового поколения осваивает новые рынки

На глобальном рынке свежая четырехдверка пока представлена с безальтернативным полуторалитровым атмосферником. Выбор коробки зависит страны.

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Мировая премьера седана Hyundai нового поколения с заводским индексом BN7 состоялась весной в Индии, только там сейчас и налажен его выпуск. Индийская версия носит имя Verna, на других рынках это Accent, а вот в России модель бы позиционировали в качестве Solaris третьей генерации (для нас машины бы производили локально). После начала всем известных событий концерн Hyundai-Kia практически остановил свою деятельность в РФ, так что по официальным каналам «третий» Солярис нам уже не светит. Но глобальный запуск свежей четырехдверки идет по плану. «Мировой» новый Hyundai Accent раскрылся летом, первыми его получили жители Саудовской Аравии, после чего седан добрался и до остальных стран Ближнего Востока. А теперь машины индийского производства начали поставлять в страны Латинской Америки: четырехдверка уже доступна в Чили и Панаме, ее также анонсировали в Перу.

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В плане дизайна все версии модели в целом повторяют друг друга. Особенности внешности – двухэтажная головная оптика (выполняющая роль ДХО верхняя светодиодная полоска состоит из трех секций), множество граней на кузове, покатая крыша и клыкастые задние фонари, которые вдобавок объединены светящейся линией.

Габариты у Акцента и Верны тоже совпадают. Длина – 4535 мм, ширина – 1765 мм, высота – 1475 мм, колесная база – 2670 мм. Для сравнения, размеры российского почившего Hyundai Solaris: 4405/1729/1469 мм, расстояние между осями – 2600 мм. Объем багажника нового Hyundai Accent – 528 литров против 480 литров у нашего Соляриса.

Hyundai

В салоне – помещенные в один корпус цифровая приборка и экран мультимедийной системы. При этом если для индийской Hyundai Verna предусмотрен тачскрин мультимедиа диагональю 10,25 дюйма, то у Акцента – максимум 9-дюймовый (и в Индии, и за ее пределами еще бывает 8-дюймовый дисплей). Все версии модели по умолчанию имеют шесть подушек безопасности.

Hyundai

В Чили в арсенале самого простого седана (а всего в этой стране две комплектации) еще значатся светодиодные ДХО, 15-дюймовые колеса, кондиционер, беспроводная зарядка для смартфона, камера заднего вида, круиз-контроль и ESC. В список оборудования топового Акцента там входят светодиодные фары, 16-дюймовые диски, люк с электроприводом, климат-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе движения и мониторинга «слепых» зон.

Как и ближневосточный седан, латиноамериканский Hyundai Accent оснащен бензиновым атмосферником 1.5 MPI, мотор выдает 115 л.с., он сочетается с шестиступенчатой механикой или вариатором. У Hyundai Verna аналогичный двигатель, но вдобавок в Индии еще можно купить автомобиль с бензиновой турбочетверкой 1.5 T-GDI мощностью 160 л.с., этот мотор работает в паре с 6МКП или семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Любопытно, что и на сайтах марки на Ближнем Востоке, и в брошюре модели для Чили еще присутствует дизель 1.5 (115 л.с.), однако в продаже машин с таким движком нет – по крайней мере, пока. Отметим, в Индии Верна со сменой поколений дизельных версий лишилась, в местных презентационных материалах такой двигатель не упоминается.

Чилийцам за Hyundai Accent нового поколения нужно выложить от 14 790 до 18 990 долларов (без учета акций и скидок). К примеру, устаревший седан Citroen C-Elysee там стоит от 13 490 долларов, свежий Toyota Yaris – от 12 890 долларов, а четырехдверка Honda City – от 21 390 долларов.