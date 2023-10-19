Новый BMW X2 обзавелся полностью электрическим вариантом, который пока предлагается только в версии xDrive30, но в 2024 году, в линейку войдет переднеприводный eDrive20. В новом видеоролике представлена мощная двухмоторная конфигурация с 20" и серой окраской Skyscraper Grey.

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Версия iX2 представлена практически в том же дизайне, что и бензиновый/дизельный X2, поскольку базируется на платформе CLAR. Но, в видеоролике можно увидеть едва заметные изменения по сравнению с компактным кроссовером с обычным двигателем. У iX2 закрытая решетка радиатора и большой задний диффузор, благодаря которому он выглядит почти так же агрессивно, как X2 M35i с четырьмя выхлопными патрубками.

При переходе на второе поколение (U10) спортивное купе BMW лишилось заднего стеклоочистителя, и контроллера iDrive, который также отсутствует у родственного по механике X2, в последнем минивэне 2 Series Active Tourer. Вероятно, в следующем поколении 1 серии и 2 серии Gran Coupe, которое появится в 2024 году, контроллера iDrive также не будет.

Второе поколение X2 - первая модель BMW, которая с первого дня получит операционную систему 9 с функцией QuickSelect, а X1 также перейдет на новую информационно-развлекательную систему, начиная с автомобилей, выпущенных в ноябре. Все версии двух люксовых кроссоверов производятся в Германии на заводе в Регенсбурге, где недавно был выпущен восьмимиллионный автомобиль.