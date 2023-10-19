УАЗ вспомнил об уникальном плавающем вездеходе

УАЗ продолжает серию публикаций, посвящённых разработкам завода. На этот раз экскурс коснулся уникального снегоболотохода УАЗ-492.

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В 1965 году в рамках эксперимента был разработан четырехгусеничный плавающий вездеход УАЗ-492 (490). Разумеется, при выполнении главной задачи должно было быть учтено главное техзадание всей советской промышленности: максимальная унификация с серийными моделями. Но, как выяснилось на испытаниях вездехода, гладко было на бумаге: узлы и агрегаты от серийных моделей не выдерживали условий эксплуатации, которые должны были стать основными.

"Так, при движении по снежной целине двигатель работал с большими перегрузками из-за недостаточной системы охлаждения. Воздушный фильтр засасывал в подкапотное пространство снег со всеми вытекающими в виде залитого водой двигателя. Расход топлива на целине выходил за рамки разумного - больше 10 литров на 10 км", - рассказывают на УАЗе.

Пресс-служба УАЗа

Ещё один недостаток - большой вес снегоболотохода. При массе три тонны грузоподъёмность автомобиля составляла всего 450 кг. Это был танк, который приводил в негодность асфальт, но который при этом застревал в снегу при движении по целине.