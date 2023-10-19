В России появятся спецдорожки для электросамокатов

Стало известно, что российские власти запланировали массовое создание инфраструктуры для велосипедов и средств индивидуальной мобильности. В частности, речь идет об электросамокатах и электровелосипедах.

Как пишут «Известия», это позволит разделить потоки пешеходов и обозначенного транспорта. Известно, что в июне 2024 года изменения в нормативно-технические документы в сфере строительства должны подготовить Минстрой, МВД и Минтранс. Уже после разработки норм власти на местах утвердят собственные планы «по созданию и интеграции инфраструктуры для СИМ в городские транспортные системы».