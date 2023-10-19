В центре Новокузнецка изменилась схема движения транспорта

На Ильинском шоссе в Новокузнецке изменилась схема движения автотранспорта, который направляется из центра города. Это связано с установкой на участке городской магистрали реверсивных светофоров. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Центрального района.

«Новые реверсивные светофоры на Ильинском шоссе действуют с сегодняшнего дня: на выезде из Центрального района по направлению в Новоильинский район и в обратном направлении», – уточнили в администрации.

В зависимости от времени суток разрешается или запрещается движение транспорта по средней полосе. В частности, с 16:00 и до 20:00 машины двигаются из центра в Ильинку. В остальные часы преимущество имеют автомобили, которые двигаются в обратном направлении. По словам чиновников администрации, вторым местом, где будут установлены реверсивные светофоры, станет участок на подъеме в районе деревни Митино.