Названы автодетали, лидирующие в России по числу хищений

В России в 2023 году чаще всего крадут боковые зеркала, фары и колеса. Автодетали, которые лидируют в России по числу хищений, назвали в ряде компаний, передает агентство «Прайм».

В страховой компании «Согласие» указывают на то, что в январе-сентябре на долю хищений зеркальных элементов пришлось 30% страховых случаев в сегменте автомобильного каско, связанных с кражей запчастей. На долю хищений колес пришлось страховых случаев, подчеркнули в фирме. Там же отметили, что в остальных ситуациях преступники скручивали эмблемы, форсунки омывателей фар и сами фары, накладки, колпаки, заглушки, крепления стеклоочистителей, штатные камеры и другие элементы.