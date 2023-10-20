Автоэксперты дали оценку китайским зимним шинам

«На российский рынок вышло много новых китайских компаний, а те бренды, что уже известны российскому потребителю, усилили свои позиции. И если раньше китайская резина была значительно дешевле европейских, японских и корейских производителей, то теперь разница в цене не такая большая. По качеству китайские шины из премиального и среднего сегментов сопоставимы с «одноклассниками» из других стран», — сказал технический директор сети автосервисов «Фит Сервис» Алексей Рузанов.