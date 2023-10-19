«Яндекс Карты» научились показывать цену проезда по платным дорогам

Карты «Яндекса» теперь показывают цену проезда по платным дорогам. Теперь они не только предупреждают о платных участках. При построении маршрута водитель сразу увидит, по каким дорогам можно проехать и сколько это будет стоить. Причем карты автоматически подсчитают цену не для всей автотрассы, а только для используемого участка. Функция доступна в приложении на iOS и Android и пока рассчитывает стоимость только для легковых машин.

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Учитывается при подсчетах и время прибытия в точку назначения — для дорог с гибким тарифом. К примеру, если водитель строит маршрут утром, но доедет до платного участка только вечером, будет показана стоимость проезда в вечернее время.

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Теперь водители смогут заранее оценить расходы или, используя подсчеты приложения, избежать выезда на платные дороги, отмечают в пресс-службе «Яндекса».