«Яндекс Карты» научились показывать цену проезда по платным дорогам

Карты «Яндекса» теперь показывают цену проезда по платным дорогам. Теперь они не только предупреждают о платных участках. При построении маршрута водитель сразу увидит, по каким дорогам можно проехать и сколько это будет стоить. Причем карты автоматически подсчитают цену не для всей автотрассы, а только для используемого участка. Функция доступна в приложении на iOS и Android и пока рассчитывает стоимость только для легковых машин.
Учитывается при подсчетах и время прибытия в точку назначения — для дорог с гибким тарифом. К примеру, если водитель строит маршрут утром, но доедет до платного участка только вечером, будет показана стоимость проезда в вечернее время.
Теперь водители смогут заранее оценить расходы или, используя подсчеты приложения, избежать выезда на платные дороги, отмечают в пресс-службе «Яндекса».
Платными дорогами в России управляет государственная компания «Автодор». Чтобы разгрузить дорогу до Сочи, она планирует построить новую дорогу от Джубги, в которую вложат полтриллиона рублей за три год — в том числе из федерального бюджета. А месяц назад «Автодор» открыл новую платную трассу М-12 «Восток» от Москвы до Арзамаса.