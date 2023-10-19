Nissan показал автомобиль с треугольными колесными дисками

Кузов Hyper Punk состоит из многогранных и многоугольных поверхностей, покрытых серебристой краской. Она меняет цвет в зависимости от угла обзора и источника освещения. Салон автомобиля спроектирован как мобильная творческая студия. Камеры автомобиля могут снимать пейзаж и превращать его в графические узоры или изображения в стиле манга с помощью искусственного интеллекта.