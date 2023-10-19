Эксперт рассказал, как хакеры могут взломать китайский автомобиль

Существует риск взлома хакерами китайских автомобилей. В частности, они умеют подключаться к авто в том числе через удаленное беспроводное соединение по сотовой связи, Bluetooth или Wi-Fi, заявил агентству «Прайм» заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов.

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Так, хакеры могут манипулировать тормозной системой, управлять стеклоочистителями и звуковым сигналом, указал эксперт.

Также мошенники пытаются получить конфиденциальные данные о местоположении автомобиля и другие данные бортового компьютера, предупредил собеседник.

По словам специалиста, опасность также представляет протокол CAN. Его разработали еще в 80-х годах. Данный протокол предусматривает систему, при которой все датчики и устройства автомобиля объединены в единую сеть. Как уточнил Магомедов, «это делает его уязвимым для хакерских атак».

Эксперт советует устанавливать обновления бортовой системы только из лицензионных источников, не пытаться самостоятельно перепрошить систему автомобиля и не доверять это «кустарным мастерам».