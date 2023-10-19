В Москве задержан находившийся в федеральном розыске автовор

В столице задержали 45-летнего мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля необычным способом. Следствие установило, что он нашел на классифайде объявление о продаже машины, встретился с владельцем и незаметно подменил ключ от нее на заранее приобретенную болванку.

На следующий день он приехал на стоянку, открыл и завел машину, после чего перегнал в отстойник. Там он разобрал автомобиль и продал по запчастям. Ущерб составил 1,6 млн рублей.