Tesla планирует начать поставки нового электропикапа Cybertruck 30 ноября

Tesla подтвердила, что начнет поставки долгожданного электрического Cybertruck 30 ноября, после четырех лет ожидания. Об этом объявили в ходе телефонного разговора, посвященного публикации финансовых результатов за третий квартал.

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В апреле генеральный директор Tesla, Илон Маск, обещал начать поставки Cybertruck в третьем квартале, но сроки были сдвинуты. Тем не менее, миллионы клиентов, которые, предположительно, зарезервировали этот автомобиль, могут обрадоваться тому, что он, наконец, становится реальностью. Об этом рассказали журнаисты издания SPEEDME.RU.

В финансовых отчетах Tesla говорится, что на данный момент Cybertruck находится в стадии пилотного производства, и у компании есть возможность произвести 125 000 единиц этой модели в год на техасской гигафабрике. Маск также выразил надежду на то, что в конечном итоге производство Cybertruck вырастит до 250 000 единиц в год, хотя это, вероятно, не случится до 2025 года.

Несмотря на приближающийся старт поставок через шесть недель, Tesla пока не раскрыла окончательную цену Cybertruck. Когда модель была представлена в конце 2019 года, Tesla объявила, что цена будет начинаться с 39 900 долларов, а версию с тремя моторами можно будет приобрести за 69 900 долларов. Однако эти цифры исчезли с веб-сайта Tesla в 2021 году, и с тех пор цены не обсуждались.