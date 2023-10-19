«Снижение стоимости возможно. Наш основной приоритет сейчас — это активная работа над локализацией. Чем больше мы вкладываем в локализацию, тем меньше мы будем зависеть от курса валют и его изменений. Мы должны создать такой автомобиль, который будет востребован российским покупателем как с точки зрения его адаптированности к условиям рынка и потребительским ожиданиям, так и доступности по цене», — сказал Мигаль.