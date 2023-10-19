Самая новая модель АвтоВАЗа потеряла часть локализации

Газета «Коммерсант» сообщила об уменьшении уровня локализации новой модели Lada Vesta. Она сослалась на постановление Минпромторга России.

Отмечается, что седан Lada Vesta с механической коробкой передач набрал 3,2 тысячи баллов локализации, что на 135 баллов меньше, чем до кризиса. Напомним, что производство данной модели стартовало минувшей весной.

Машина в кузове универсал лишилась 115 баллов, а автомобиль с автоматической коробкой передач — 650-655 баллов.

Издание указывает на локализацию производителем некоторых этапов сборки машины. Также подчеркивается, что теперь он использует больше отечественных комплектующих. В частности, речь идет о зеркалах, фарах, шинах, амортизаторах и других деталях.

Отмечается, что обнуление баллов у Lada Vesta произошло по компонентам электроники.

Ранее главный редактор «За рулем» Максим Кадаков заявил, что в следующем месяце ожидается появление в продаже Lada Vesta Sportline с мотором 1,6 мощностью 118 л.с. В следующем году выйдет более мощная Vesta Sport с двигателем 1,8 мощностью 145 л.с.