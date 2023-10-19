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Самая новая модель АвтоВАЗа потеряла часть локализации

Газета «Коммерсант» сообщила об уменьшении уровня локализации новой модели Lada Vesta. Она сослалась на постановление Минпромторга России.

Самая новая модель АвтоВАЗа потеряла часть локализации
© globallookpress.com

Отмечается, что седан Lada Vesta с механической коробкой передач набрал 3,2 тысячи баллов локализации, что на 135 баллов меньше, чем до кризиса. Напомним, что производство данной модели стартовало минувшей весной.

Машина в кузове универсал лишилась 115 баллов, а автомобиль с автоматической коробкой передач — 650-655 баллов.

Издание указывает на локализацию производителем некоторых этапов сборки машины. Также подчеркивается, что теперь он использует больше отечественных комплектующих. В частности, речь идет о зеркалах, фарах, шинах, амортизаторах и других деталях.

Отмечается, что обнуление баллов у Lada Vesta произошло по компонентам электроники.

Ранее главный редактор «За рулем» Максим Кадаков заявил, что в следующем месяце ожидается появление в продаже Lada Vesta Sportline с мотором 1,6 мощностью 118 л.с. В следующем году выйдет более мощная Vesta Sport с двигателем 1,8 мощностью 145 л.с.

Он отметил, что топовая версия спортивной линейки должна быть еще мощнее. По словам специалиста, речь идет о версии с турбированным двигателем мощностью 180-190 л.с., «которая полностью раскроет потенциал шасси, подготовленного подразделением "Лада Спорт"».

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