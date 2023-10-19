Объявлен срок запуска в России производства системы стабилизации ESC

"Итэлма" рассказала, когда в России стартует выпуск системы стабилизации ESC
По поводу запуска серийного производства отечественной системы стабилизации ESC возникла непонятная ситуация: когда? Представители компании заявили, что в декабре, затем в СМИ появилась информация о том, что всё произойдёт лишь в 2024 году. Редакция "Российской газеты" обратилась за комментарием в НПП "Итэлма".
"Фактически производство будет запущено уже в ноябре. В декабре выпуск изделий будет выведен на номинальный режим работы, и с начала нового года производство будет работать на полную мощность", - рассказал "РГ" генеральный директор НПП "Итэлма" Алексей Воробьёв.
Первой моделью, которая получит отечественную ESC, станет Lada Vesta. Также "Итэлма" с лета 2023 года выпускает ABS.
Ранее "РГ" сообщала, что НПП "Итэлма" сократила импортозависимость, перейдя на отечественные резисторы.