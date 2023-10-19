Объявлен срок запуска в России производства системы стабилизации ESC

По поводу запуска серийного производства отечественной системы стабилизации ESC возникла непонятная ситуация: когда? Представители компании заявили, что в декабре, затем в СМИ появилась информация о том, что всё произойдёт лишь в 2024 году. Редакция "Российской газеты" обратилась за комментарием в НПП "Итэлма".