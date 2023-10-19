Shane — двухколесный 5-местный автомобиль с гироскопом

Знакомьтесь, это Shane — необычный концепт электромобиля с 60-дюймовыми колёсами. Но не сами колёса являются самой дикой особенностью этой штуки, а то, что их всего два.

Этот двухколесный пятиместный электромобиль, созданный Шейном Ченом, выглядит почти как огромный Seagway. Этому устройству удается балансировать на двух колёсах при помощи умных датчиков и двигателей.

Чтобы Shane мог безопасно перевозить 5 пассажиров на высокой скорости, в его конструкции используется несколько интересных решений.

Если вы ездили на Seagway, то знаете, что для ускорения или замедления требуется небольшой наклон вперед или назад. Конечно, такой тип управления был бы неуместен для тяжёлого многоместного автомобиля. Вместо этого весь пассажирский корпус может смещаться вперед или назад, чтобы смягчить ощущения от изменения скорости.

У Shane есть ряд преимуществ перед обычными автомобилями. Например, у концепта нет рулевых тяг: он меняет направление, просто изменяя скорость вращения того или иного колеса. Он также может разворачиваться на месте, что сделает парковку детской шалостью.