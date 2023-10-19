В сентябре выручка на российском авторынке составила 299 млрд рублей

Лидером рынка по выручке с продаж по итогам сентября и трех кварталов 2023 года остается Lada Granta. В первый месяц осени покупатели потратили на эту модель 17 млрд рублей, а за 9 месяцев — 113,7 млрд рублей. На втором месте по объемам выручки находится кроссовер Chery Tiggo 7 Pro. Выручка за проданные автомобили этой модели составила 15,5 млрд рублей в сентябре и 105 млрд рублей по итогам трех кварталов 2023 года.