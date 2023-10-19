Honda и Toyota разработали водородный багги для «Дакара»

Honda и Toyota показали раллийный багги на водороде. Он примет участие в ралли-рейде «Дакар» 2024 года. Помимо Honda и Toyota, к его разработке приложили руку Kawasaki, Suzuki и Yamaha, которые вместе изучают водородные технологии для «малой мобильности». Шасси взято бельгийское: им с японцами поделилась компания Overdrive Racing. Однако его пришлось слегка модернизировать, чтобы освободить место для бака с водородом и топливопровода.

© Honda / HySE-X1

Багги HySE-X1 приводит в движение переведенная на водород 16-клапанная «турбочетверка» 1.0 с жидкостным охлаждением. Отдача мотора не раскрывается, как и динамические характеристики самой машины. Однако известны габариты: длина HySE-X1 составляет 3,5 метра, ширина — два метра, а высота — 1,7 метра при массе примерно в полторы тонны. На рендере видны усиленная подвеска, колеса с внедорожными шинами и двухместная кабина.

Название HySE-X1 отсылает к ассоциации японских производителей, в которую входят Kawasaki, Suzuki, Honda, Yamaha и Toyota — Hydrogen Small Mobility & Engine Technology Research Association.

HySE-X1 примет участие в гонке Mission 1000 ралли-марафона «Дакар», которую называют испытательной лабораторией для новых силовых установок. Она пройдет в Саудовской Аравии в январе 2024 года. Увидеть HySE-X1 вживую до этого можно будет на выставке Japan Mobility Show, но туда привезут неходовой макет.