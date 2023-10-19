Новый кроссовер «Москвич 8» выйдет на российский рынок в 2024 году

В 2024 году на российском рынке появится новый кроссовер D-класса «Москвич 8». Об этом в интервью агентству ТАСС сообщил коммерческий директор Московского автозавода Александр Мигаль.

По словам Александра Мигаля, с конца прошлого года завод выпускает кроссоверы «Москвич 3» и электромобили «Москвич 3е». Это кроссоверы сегмента B. Также недавно появился новый седан «Москвич 6» сегмента C+. В следующем году планируется представить «Москвич 8» - это кроссовер D-класса.

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