Александр Мигаль: новый кроссовер «Москвич 8» выйдет на российский рынок в 2024 году
В 2024 году на российском рынке появится новый кроссовер D-класса «Москвич 8». Об этом в интервью агентству ТАСС сообщил коммерческий директор Московского автозавода Александр Мигаль.
По словам Александра Мигаля, с конца прошлого года завод выпускает кроссоверы «Москвич 3» и электромобили «Москвич 3е». Это кроссоверы сегмента B. Также недавно появился новый седан «Москвич 6» сегмента C+. В следующем году планируется представить «Москвич 8» - это кроссовер D-класса.
Южный автомобиль
Кроме того, в планах завода представить еще одну новинку — это среднеразмерный кроссовер «Москвич 5». Сейчас проводятся исследования, которые должны прояснить, будет ли такая модель востребована на рынке.