На московском заводе решают вопрос о создании электрической версии "Москвича 6"

"Пока нет окончательного решения по этому вопросу, сейчас мы только ведем переговоры об этом. Но мы уже видим запрос со стороны клиентов на электрический седан", - цитирует ТАСС слова Мигаля про электрический "Москвич 6".

Что касается дилерской сети, то, по словам Александра Мигаля, уже сейчас у "Москвича" есть "более 80 официальных точек продаж в более чем 50 городах". К концу года количество увеличится до 90 центров. Топ-менеджер подчеркнул, что этого результата компания добилась менее чем за год присутствия на рынке.