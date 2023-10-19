На московском заводе решают вопрос о создании электрической версии "Москвича 6"

"Москвич" не исключил возможности создания электрической версии "Москвича 6"
"Москвич" рассматривает возможность выпуска электрической версии седана "Москвич 6", сообщил коммерческий директор завода Александр Мигаль. Также он рассказал, как развивается дилерская сеть бренда.
"Пока нет окончательного решения по этому вопросу, сейчас мы только ведем переговоры об этом. Но мы уже видим запрос со стороны клиентов на электрический седан", - цитирует ТАСС слова Мигаля про электрический "Москвич 6".
В основе отечественной модели лежит JAC A5 Plus, который не имеет электрической версии, поэтому остаётся открытым вопрос компетенций "Москвича" по созданию седана с безвыхлопной силовой установкой.
Продажи "Москвича 6" стартовали в октябре, автомобили уже есть в наличии у дилеров. Цены стартуют от 2 626 000 рублей.
Что касается дилерской сети, то, по словам Александра Мигаля, уже сейчас у "Москвича" есть "более 80 официальных точек продаж в более чем 50 городах". К концу года количество увеличится до 90 центров. Топ-менеджер подчеркнул, что этого результата компания добилась менее чем за год присутствия на рынке.
Александр Мигаль также сообщил, что цены на модели "Москвич" в будущем могут стать ниже.