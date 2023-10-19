В России в полтора раза выросло производство автомобилей

Замглавы Минпромторга РФ Альберт Каримов заявил об увеличении производства легковых, легких коммерческих и грузовых автомобилей в России в сентябре в 1,5 раза год к году. Рост показателя к августу текущего года составил 5%, отметил он на сессии Международного автомобильного научного форума (МАНФ-2023), организованного ФГУП «НАМИ», передает «Интерфакс».

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Каримов уточнил, что в сентябре произвели почти 60 тыс. автомобилей.

«Сегодня, в целом, мы находимся вместе с отраслью на этапе восстановления»», - подчеркнул Каримов.

Об этом, как уточнил он, свидетельствует годовая динамика рынка. По итогам 9 месяцев текущего года российский рынок новых автомобилей вырос на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил более 900 тыс. штук, отметил замглавы Минпромторга.

По его словам, доля отечественных автомобилей составляет в продажах порядка половины.

Он назвал перезапуск производственных площадок, которые перешли от ушедших из РФ иностранных концернов российским инвесторам, приоритетом для министерства.