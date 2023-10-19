В России в полтора раза выросло производство автомобилей

В России зафиксирован рост выпуска автомобилей в сентябре
Замглавы Минпромторга РФ Альберт Каримов заявил об увеличении производства легковых, легких коммерческих и грузовых автомобилей в России в сентябре в 1,5 раза год к году. Рост показателя к августу текущего года составил 5%, отметил он на сессии Международного автомобильного научного форума (МАНФ-2023), организованного ФГУП «НАМИ», передает «Интерфакс».
Каримов уточнил, что в сентябре произвели почти 60 тыс. автомобилей.
«Сегодня, в целом, мы находимся вместе с отраслью на этапе восстановления»», - подчеркнул Каримов.
Об этом, как уточнил он, свидетельствует годовая динамика рынка. По итогам 9 месяцев текущего года российский рынок новых автомобилей вырос на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил более 900 тыс. штук, отметил замглавы Минпромторга.
По его словам, доля отечественных автомобилей составляет в продажах порядка половины.
Он назвал перезапуск производственных площадок, которые перешли от ушедших из РФ иностранных концернов российским инвесторам, приоритетом для министерства.
Ранее газета «Коммерсант» сообщила об уменьшении уровня локализации новой модели Lada Vesta. Она сослалась на постановление Минпромторга России. Седан Lada Vesta с механической коробкой передач набрал 3,2 тысячи баллов локализации, что 135 баллов меньше, чем до кризиса.