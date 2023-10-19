Электрические Chery eQ1 и eQ7 будут продаваться в России официально

Как выяснила "Российская газета", в следующем году марка Chery может начать продажи модели eQ1 в России. Это будет самый доступный электрокар марки на нашем рынке.

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Примечательно, что Chery eQ1 не является переделкой: автомобиль изначально создавался под применение электрической трансмиссии. Длина авто составляет 3200 мм, ширина - 1670 мм, высота - 1550 мм, размер колёсной базы - 2150 мм. Габариты модели нисколько не изменились с момента дебюта в 2016 году.

Салон автомобиля рассчитан на четырёх человек.

В движение Chery eQ1 приводится либо 41-сильным электромотором, либо агрегатом на 75 л.с. В зависимости от выбранной ёмкости батареи запас хода на одной зарядке может быть 251, 301 или 408 км. Стоит учитывать, что эти показатели получены в результате тестов по циклу CLTC, поэтому в реальности стоит рассчитывать на 170-270 км пробега.

В Китае цены на Chery eQ1 лежат в диапазоне 65 до 94 тысяч юаней (863 000 - 1 249 000 рублей).

Также в 2024 году Chery планирует начать российские продажи кроссовера eQ7 стоимостью 130-170 тысяч юаней (1,72-2,25 млн рублей). Премьера электромобиля состоялась весной.