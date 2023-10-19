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Эксперт рассказал о возможных провокациях со стороны сотрудника ГИБДД

Сотрудники ГИБДД, которые хотят спровоцировать нарушителя на дачу взятки, используют самые разные психологические приемы, манипулируют и нагнетают обстановку. Об этом рассказал вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин, пишет «Газета.Ru».

Эксперт рассказал, когда сотрудник ГИБДД намекает на взятку
© globallookpress.com

По его словам, в таких случаях каждый автоинспектор использует вою методику, но их объединяет одно — психологическое нагнетание ситуации.

«Водителю говорят, что его ждут тяжелые последствия, достают документы для составления протокола и начинают якобы их заполнять. Рассказывают о том, что как только дело будет передано в подразделение, ничего решить не получится», — пояснил Шапарин.

Эксперт отметил, что чаще всего психологическое давление сотрудники ГИБДД используют по так называемым «лишенческим» статьям — за алкоголь, наркотики, выезд на встречную полосу.

При этом они хотят добиться того, чтобы водитель стал действовать быстро, не задумываясь о звонке юристу или поиске законодательных актов с помощью телефона. Нарушителя могут провоцировать на взятку, чтобы привлечь его по уголовной статье, предупредил автоэксперт.

Он также обратил внимание на то, что камеры, установленные в патрульных машинах ДПС, не помогут водителю защититься от провокации, так как могут стать инструментом по борьбе с коррупцией только в том случае, если запись с них будет дублироваться на сторонние серверы.

Ранее начальник отдела ГИБДД Московского района Санкт-Петербурга был заподозрен в том, что бесплатно пользовался услугами такси от двух таксопарков, «не замечая» нарушений правил дорожного движения водителями. Его действия привлекли внимание Управления собственной безопасности ГУМВД и полицейский был задержан.

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