В России открыли завод по производству масел под брендом Lemarc

В Калужской области запущено производство смазочных материалов Lemarc в индустриальном парке Ворсино Калужской области.

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По факту речь идет о перезапуске производства, ранее принадлежавшего российскому подразделению французского нефтехимического концерна TotalEnergies. С первого полугодия 2022 по март 2023 года завод был законсервирован и передан российскому менеджменту. Компания сменила название на «Топ Лубрикантс» 1 марта 2023 года в результате трансформации российского подразделения французского нефтехимического концерна. Производство и продажа продолжились под брендом Lemarc. Название выбрано не случайно: оно созвучно и французскому «la marque», означающему «торговая марка», и русскому «марка, знак качества».

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"С уходом из России европейских производителей возник острый дефицит высокотехнологичных смазочных материалов. Рынок нуждается в продуктах для современных двигателей, разработанных с учетом жестких требований экологических стандартов, но при этом позволяющих эксплуатировать технику с продленными интервалами замены – свыше 15 000 км пробега для легковых автомобилей и 60 000 км для высоконагруженной техники, а также более 500 моточасов наработки для горнодобывающей и прочей внедорожной техники. Миссия бренда Lemarc – обеспечить российских потребителей широкой линейкой современных высококачественных смазочных материалов премиального уровня взамен ушедших марок", - Егор Попов, директор по продажам и маркетингу ООО «Топ Лубрикантс».

Заводу Lemarc пять лет. TotalEnergies запустила производство в 2018 году, инвестировав в абсолютно новое производство 50 миллионов долларов. По словам топ-менеджера, решение официально запустить предприятие именно в пятую годовщину призвано подчеркнуть глубокую преемственность и уровень качества продукции. Lemarc сохранил высококвалифицированный персонал и перенастроил логистические цепочки, идет процесс получения допусков и одобрений на продукцию Lemarc.

Масло здесь по-прежнему производят из импортных базового масла и присадок, и, как нам стало известно из своих источников, продукция Lemarc производится по тем же формулам, что и до ребрендинга, и фактически ничем не уступает продукции Total и Elf.

Полностью автоматизированный завод Lemarc – один из самых современных и высокотехнологичных в Европе. Производственные мощности предприятия – 75 тысяч тонн в год, есть и запас для модернизации. На территории расположен резервуарный парк емкостью 8000 м3, что позволяет хранить аккумулировать запасы сырья для непрерывного производства смазочных материалов. Цех смешения оборудован тремя автоматическими блендерами: двумя объемом 22 м3 и одним в 15 м3, а также системой одновременного дозирования мощностью 200 тонн.

Разливают масло в канистры 1, 4 и 20 литров, 208-литровые бочки и емкости на 1000 л. Есть возможность осуществлять поставки продукции наливом – этот подход приобрел особую актуальность в последнее время, когда автопроизводители стали создавать собственные резервуарные парки для хранения масел.