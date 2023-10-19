Белоруссия и Россия работают над уникальным мотором мощностью 5000 л.с.

Алтайский завод прецизионных изделий (АЗПИ) и Минский моторный завод работают над новым двигателем для самых тяжелых карьерных самосвалов БЕЛАЗ. Известно, что это будут дизельные или дизель-электрические моторы мощностью около 5000 л.с.

© РИА Новости / Виктор Чернов

АЗПИ поставляет белорусским партнерам форсунки для топливных систем с 1997 года, а в последнее время на предприятии идет разработка модификаций систем Common Rail на ряд двигателей ММЗ. В том числе – и на упомянутый новый мотор-гигант.