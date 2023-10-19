Tesla запустила продажи запрещенного в США квадроцикла для детей

Компания Tesla начала продавать детские квадроциклы Cyberquad в Европе. Об этом сообщает Electrek.co.

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Недавно Комиссией по безопасности потребительских товаров США была изъята партия товара в стране. Реализацию данных квадроциклов в стране запретили.

Компания запустила продажи Cyberquad для детей два года назад в партнерстве с Radio Flyer.

Квадроцикл получил небольшой электродвигатель мощностью 500 Вт и аккумулятор емкостью 288 Втч. Он способен развивать максимальную скорость 16 км/ч с запасом хода в несколько км.

Производитель распродал в США первую партию из 5000 единиц по $1900. Вторая партия не появилась на рынке из-за того, что регулятор принял меры в отношении продукции.

Комиссией по безопасности потребительских товаров США было проведено расследование после инцидента с детским квадроциклом. 36-летний мужчина получил синяк при падении во время катания на нем.

Регулятор постановил, что механическая подвеска и максимальное давление в шинах» Cyberquad не соответствовали требованиям, предъявляемым к детскому транспортному средству.