Chery готовится вывести на российский рынок автомобили Cougar

Пока рано говорить о том, какие модели будут представлены на рынке России. Сейчас идет процесс обсуждения вывода бренда на рынок России в качестве идеи. Первой моделью под маркой Cougar в России станет кроссовер. Подробностей о сроках запуска пока нет. Таким образом Chery может расширить портфель брендов в России. Сейчас на российском рынке присутствуют принадлежащие Chery марки Chery, Exeed, Omoda, Jaecoo и Jetour.