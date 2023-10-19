Завод "Автотор" может начать выпуск автомобилей Jetour

Автомобили китайской компании Jetour могут начать производить по контракту на заводе «Автотор» в Калининграде. Об этом сообщает Авто. Mail.Ru.

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По данным портала, сейчас идет переговорный процесс, окончательное решение еще не принято. Если соглашение будет достигнуто, то уже в 2024 году на «Автоторе» начнется крупноузловая сборка кроссоверов X90 Plus, X70 Plus и Dashing.

До этого стало известно, что Jetour поднял цены на две свои модели в России. В середине октября кроссоверы Dashing и X90 Plus подорожали на 50 тыс. рублей, или 1,3-2%.