Stellantis собирается догнать и перегнать Ford

Новая стратегия получила название Stellantis Pro One, она рассчитана на увеличение объёма продаж и прибыльности лёгких коммерческих автомобилей корпорации. Для Северной Америки анонсированы три новых электрифицированных пикапа и долгожданный полностью электрический Ram ProMaster EV.

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Stellantis продаёт лёгкие коммерческие автомобили (LCV) под марками Citroen, Fiat, Opel/Vauxhall, Peugeot и Ram, у некоторых моделей есть клоны по маркой Toyota, так как сотрудничество между Stellantis и японской компанией продолжается. Ежегодные продажи LCV корпорации Stellantis составляют примерно 1,6 млн машин в год и генерируют треть чистой выручки корпорации. Компания Ford продаёт в год в сегменте LCV примерно на 300 000 машин больше и является лидером на мировом рынке, Stellantis занимает второе место, но метит на первое — для этого, собственно, и была разработана стратегия Pro One.

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В случае успешной реализации стратегии чистая выручка Stellantis в сегменте LCV должна к 2030 году удвоиться по сравнению с выручкой в 2021 году (конкретные цифры не называются), чистая прибыль от продаж машин в сегменте LCV и cвязанных с ними услуг к 2030 году должна достичь 5 млрд евро, при этом 40% объёма продаж должны составлять электромобили.

23 октября Stellantis представит обновлённую линейку фургонов разных классов с разными силовыми установками, в том числе водородными. Напомним, что мелкосерийное производство однотонных водородных фургонов Stellantis запустил ещё в конце 2021 года. В чём именно будет состоять обновление, пока непонятно. По данным Automotive News Europe, максимальный запас хода на одной зарядке большого фургона Fiat E-Ducato и его клонов под другими брендами вырастет с 370 до 420 км, что на 20 км больше, чем у недавно обновлённого Mercedes-Benz eSprinter, который пока является лидером по этому показателю.

Fiat E-Ducato

Fiat Ducato — старейшая модель Stellantis в линейке LCV, она выпускается с 2006 года и регулярно получает обновления, заокеанский клон Ram ProMaster в строю с 2013 года и пока не имеет электрической версии. До конца этого года Stellantis обещает представить долгожданный Ram ProMaster EV — его дебют, очевидно, привязан к очередному обновлению европейских Citroen Jumper, Fiat Ducato, Opel/Vauxhal Movano и Peugeot Boxer.

В мае 2022 года Stellantis и Toyota анонсировали новое семейство больших фургонов для европейского рынка, премьера была намечена на середину 2024 года. В сегодняшнем пресс-релизе, посвящённом стратегии Pro One, новая совместная модель почему-то не упомянута, но есть абзац, где сказано, что Stellantis готовит новый специализированный большой фургон для служб доставки со сдвижной боковой дверью и рулонной багажной дверью — возможно, это и есть новая совместная модель с Toyota. Пока непонятно, станет ли этот новый фургон заменой Ducato или будет продаваться с ним параллельно. Ducato в любом случае нуждается в смене поколений, старее него рынке уже никого нет.

Ram 1500 REV