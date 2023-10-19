АО "Кама" пока не будет открывать новый предзаказ на электромобиль "Атом"

АО "Кама" получила 36 тысяч предзаказов на отечественный электромобиль "Атом". Как рассказали "Российской газете" в пресс-службе бренда, в ближайшее время компания не планирует повторно открывать предзаказы на модель.

© Пресс-служба "Атома"

"Сейчас мы сфокусированы на тестировании предсерийных прототипов, а также на подготовке производственной площадки к серийному выпуску. Мы продолжаем получать заявки желающих забронировать "Атом". Мы обязательно сообщим, если примем решение запустить вторую волну предзаказов", - отметили в пресс-службе "Атома".

Напомним, для бронирования покупки и получения особых условий, в том числе на этапе разработки, требовалось внести депозит в размере 7000 рублей.

Машина сможет проезжать на одном полном заряде до 500 км, максимальная скорость составит 170 км/ч, время разгона с 0 до 100 км/ч - 8 секунд.

Электромобиль изначально адаптируют под различные формы использования. "Атом" планируют продавать не только частным потребителям, появятся также модификации для такси и каршеринга.