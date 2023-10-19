Представлен электрический кроссовер марки Weltmeister

В рамках московского форума “CarX: революция в автобизнесе” был показан новый паркетник Weltmeister W6. Марку зарегистрировали представители обанкротившегося WM Motor.

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Weltmeister W6 представляет собой электрический кроссовер. Габариты кузова следующие: 462х184.7х173 см. Автомобиль оказался немного крупнее японского Toyota RAV4. По этой причине в салоне предусматривается больше пространства. В оснащении батарейного паркетника предусматривается электрический мотор производительностью 218 л.с. Сообщается, что запас хода кроссовера на полном заряде составляет 520-620 км.

В передней и задней части кузова установлена подвеска типа McPherson. В паре с электромотором работает система переднего привода. Для полноценной зарядки батареи потребуется от 9.5 до 11 часов. Если используется функция быстрой зарядки, пополнить запас батареи с 30% до 80% можно всего за 40 минут.

Электрокар развивает максимальную скорость в 175 км/час. Время разгона с места до отметки 100 км/час составляет 7.9 или 8.8 секунды - зависит от батареи в оснащении.

Напомним, что стартап WM Motor был зарегистрирован в Китае в 2015 году. Всего за год он сумел привлечь инвесторов, которые вложили в общем объеме миллиард долларов. В их числе оказались Baidu и Tencent. Однако убытки стартапа получились намного больше доходов, что привело к получению статуса банкрота. Представители зарегистрировали торговую марку Weltmeister, под которой теперь представлен кроссовер.