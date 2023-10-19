Что будет с ценами на АЗС к декабрю: прогноз экономиста

«Более того, власти обсуждают еще одну меру: больше топлива на биржу поставлять, чтобы на биржевых торгах его можно было купить и чтобы была конкуренция ценовая. Я думаю, что если вкупе с временным ограничением экспорта эта мера будет реализована, цены на топливо просядут более значительно, чем мы наблюдаем сейчас. Скорее всего, к декабрю солярка заметно подешевеет, и другие виды топлива тоже», – предположила Карнова.