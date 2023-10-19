В Красноярске разработали снегоболотоход «Варяг», работающий при минус 60

Вездеход «Варяг» за 6,8 млн рублей будет покорять Крайний Север

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Инженеры-разработчики из Красноярска создали уникальный огромный вездеход «Варяг». Корреспондентам NGS24.RU удалось опробовать функционал снегоболотохода в деле.

Высота «Варяга» три метра, длина – 5,7 метра, а ширина — 2,5 метра. Машину планируется задействовать в условиях Крайнего Севера и на бездорожье. Разработчики заверяют, что вездеход способен функционировать даже при температуре до минус 60 градусов.

Вездеход «Варяг»

«Разработка "Варяга" шла с нуля, это снегоболотоход на шинах сверхнизкого давления. Первая машина на колесах диаметром 1600, вторая сейчас в разработке — на 1300. Из особенностей: мы решили сделать упор на перевозку большого количества грузов или большого количества людей», — рассказывает руководитель конструкторского бюро Дмитрий Киндяков.

За счет переноса двигателя за переднюю ось удалось освободить много пространства, благодаря этому в машине могут спокойно уместиться до 14 человек, подчеркивает Киндяков.

Вездеход оснащен дизельным двигателем Cummins 3.8, но для модификации, которая будет ездить на 1300-миллиметровых колесах, предусмотрен также бензиновый мотор. Несмотря на внушительные габариты, «Варяг» нельзя назвать «прожорливым» — 280 л топлива, которые помещаются в двух его топливных баках, позволят вездеходу преодолеть расстояние в 1700 км, подчеркивает руководитель проекта Николай Аликин.