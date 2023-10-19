Цены на отечественную Ладу выросли в октябре на фоне падения рубля

Осенью на авторынке России резко подорожали восемь иномарок, продающихся официальными дилерами. Такой анализ за первую половину октября предоставило аналитическое агентство «Автостат».

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Цены на автомобили выросли от 5 тыс. до 300 тыс. рублей, причем выросла в цене и отечественная Lada. В частности, АВТОВАЗ поднял цены на седаны Lada Vesta, кроме базовой комплектации с мощностью мотора 90 л. Версии с двигателем на 106 л. с., включая Cross, выросли в цене на 80–118 тысяч рублей (5,1–7,4%). Специальная версия Bronto внедорожника Lada Niva Legend также подорожала — на 8000 рублей (0,6–0,7%).

По мнению аналитиков, цены на автомобили выросли на фоне рост курса доллара по отношению к рублю. Как следствие, это повлияло на отпускные цены поставщиков автокомпонентов и узлов для машин. В октябре подорожали иномарки BAIC и Kaiyi. Рост цен – порядка 300 тысяч рублей (+11%), модели Sollers подорожали примерно на 35 тысяч рублей (+1,5%), подорожали и четыре модели JAC (от 1 до 5% от прежней цены).

«Компания Geely повысила цены на две свои флагманские модели: купе-кроссовер Tugella и кроссовер Monjaro подорожали на 10 тысяч рублей (0,2–0,3%). Кроссовер Belgee X50 получил прибавку в 20 тысяч рублей (0,8–0,9%). Кроссовер Haval F7 во всех комплектациях подорожал на 50 тыс. рублей (1,5–2,1%). Минивэн Forthing Yacht подорожал на 100 тыс. рублей (2,4%)», – уточняется в сообщении «Автостата».

В летний период текущего года на российском рынке образовался дефицит автомобилей, за сезон они подорожали почти на 20%. Стоит отметить, что в региональных автосалонах цены отличались от прайса автопроизводителя. Дело в том, что дилеры продавали машины с дополнительным оборудованием.