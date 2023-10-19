BMW примет стандарт зарядки электромобилей Tesla

В BMW Group подтвердили, что компания примет Североамериканский стандарт зарядки (NACS), предоставив водителям своих электромобилей в США и Канаде доступ к сети Tesla Supercharger. Об этом сообщает Electrek.

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Mini, Rolls-Royce и электромобили собственной марки BMW сделают совместимыми с NACS в ближайшие годы — к началу 2025-го.

«Поскольку на рынке США теперь доступны шесть полностью электрических моделей BMW, Mini и Rolls-Royce, нашим главным приоритетом стало обеспечение нашим водителям легкого доступа к надежной и быстрой зарядке», — заявил гендиректор BMW America Себастьян Макенсен.

В BMW подчеркнули, что водители авто смогут оплачивать зарядку с помощью приложения соответствующей марки автомобиля.

NACS появился как запатентованное зарядное устройство Tesla, но, как и многие инновации компании Илона Маска, быстро стал популярной технологией во всей отрасли, отмечает Electrek.

Летом 2022 года Ford объявил, что примет NACS, затем этому примеру последовали в General Motors (Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC), позже — в Mercedes-Benz, Volvo, Nissan, Jaguar и других компаниях.