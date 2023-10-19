Илон Маск: Tesla Cybertruck стал нашей могилой
Tesla Cybertruck был представлен практически ровно четыре года назад. До сих пор компания не может запустить его серийное производство. Илон Маск красноречиво сравнил своё детище с могилой для компании и призвал инвесторов не предъявлять к модели завышенных ожиданий.
Начнём с хороших новостей. Хороших для всех томящихся в ожидании поставок. Маск и Ко сдержали слово: запустили производство Cybertruck на гигафабрике в Техасе. И даже раскрыли дату поставки первых автомобилей. Мероприятие назначено на 30 ноября 2023 года. Очевидно, что счастливчиков будет немного, а компании предстоит в течение пяти лет выпускать машины для всех, кто купил её по предзаказу. И пять лет - оптимистичный прогноз, потому что Маск в ходе конференции по итогам третьего квартала 2023 года сказал, что 250 тысяч Tesla Cybertruck в год компания сможет выпускать по оптимистичным прогнозам лишь в 2025 году.
Третий квартал был успешным несмотря на неоднократное снижение цен на электрокары и простои заводов. В своём докладе глава Tesla отдельно коснулся завышенных ожиданий от нового продукта:
"Я просто хочу умерить ожидания от Cybertruck, - приводит слова Маска InsideEVs . - Это отличный продукт, но с финансовой точки зрения пройдет от года до полутора лет, прежде чем он начнёт приносить прибыль".
Позже он добавил: "При помощи Cybertruck мы вырыли себе могилу".
Но, по словам Маска, Tesla выводит на рынок действительно новый продукт, поэтому всё происходит медленно так как количество возникающих проблем прямо пропорционально задачам, поставленным для реализации проекта.