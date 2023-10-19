Илон Маск: Tesla Cybertruck стал нашей могилой

Tesla Cybertruck был представлен практически ровно четыре года назад. До сих пор компания не может запустить его серийное производство. Илон Маск красноречиво сравнил своё детище с могилой для компании и призвал инвесторов не предъявлять к модели завышенных ожиданий.

Начнём с хороших новостей. Хороших для всех томящихся в ожидании поставок. Маск и Ко сдержали слово: запустили производство Cybertruck на гигафабрике в Техасе. И даже раскрыли дату поставки первых автомобилей. Мероприятие назначено на 30 ноября 2023 года. Очевидно, что счастливчиков будет немного, а компании предстоит в течение пяти лет выпускать машины для всех, кто купил её по предзаказу. И пять лет - оптимистичный прогноз, потому что Маск в ходе конференции по итогам третьего квартала 2023 года сказал, что 250 тысяч Tesla Cybertruck в год компания сможет выпускать по оптимистичным прогнозам лишь в 2025 году.