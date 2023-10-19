Поставщик АвтоВАЗа придумал, как улучшить подвеску Ларгуса

На проходящем в столице Международном автомобильном научном форуме МАНФ-2023 с докладом высупил генеральный директор магнитогорского НПО «БелМаг» Игорь Гун. Источник сообщает, что предприятие стало новым поставщиком компонентов подвески и рулевого управления для модели Lada Largus, и новые детали будут качественнее прежних.

Предприятие будет поставлять для сборочной линии Ларгуса в Ижевске рулевые наконечники и шаровые опоры. Конструкцию последних изготовителю удалось улучшить – этому способствовал отход от стандартов Renault, пишет источник со ссылкой на слова Гуна. А именно, завод внедрил качественные уплотнения и окрашенный кулак.