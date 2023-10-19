В Сети представили концепт нового автомобиля Genesis

Показан концепт внедорожника Genesis XV — конкурента Lamborghini Urus
В Сети представили концепт нового автомобиля марки Genesis. Такая модель могла бы стать конкурентом европейского Lamborghini Urus.
Независимый корейский дизайнер Юнгхьюн Джо вдохновился стратегией марки Genesis и разработал собственный проект. Речь идет об “идеальном внедорожнике” бренда. Концепт получил название Genesis XV. Он сочетает в себе агрессивный экстерьер и спортивные черты. Есть некоторые отсылки к Lamborghini Urus.
Внешность автомобиля соответствует общей стилистике моделей Genesis. Однако в оформлении используются резкие линии, которые демонстрируют напористость в движении. В передней части кузова размещены светодиодные фары, которые напоминают концепцию X Speedium Coupe Concept. Здесь же представлен 3D-сетчатый рисунок в черном цвете.
Колесные арки получили более геометрическое оформление. Необычный дизайн колес создает впечатление, что автомобиль имеет более крупные габариты. Создатель проекта отмечает, что в этой части он вдохновлялся дизайном реактивных двигателей самолетов. Концепт также получил камеры, которые заменяют привычные зеркала заднего вида.
Уникальный Genesis XV представляет собой внедорожник с двухдверным кузовом и S-образными стойками. В задней части тоже используется оптика на светодиодах. Есть черные декоративные элементы и повторяющийся узор в виде 3D-сетки.
Отличительная особенность автомобиля - прозрачная зона по центру капота. Здесь нет индикатора мотора - его место занимают оранжевые высоковольтные провода. Данный штрих создает интригу вокруг процесса выбора технической части для внедорожника.
Не всегда представленные концепты получают серийное продолжение. Проект Genesis XV может не увидеть продолжения.