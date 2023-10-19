В Сети представили концепт нового автомобиля Genesis

В Сети представили концепт нового автомобиля марки Genesis. Такая модель могла бы стать конкурентом европейского Lamborghini Urus.

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Независимый корейский дизайнер Юнгхьюн Джо вдохновился стратегией марки Genesis и разработал собственный проект. Речь идет об “идеальном внедорожнике” бренда. Концепт получил название Genesis XV. Он сочетает в себе агрессивный экстерьер и спортивные черты. Есть некоторые отсылки к Lamborghini Urus.

Внешность автомобиля соответствует общей стилистике моделей Genesis. Однако в оформлении используются резкие линии, которые демонстрируют напористость в движении. В передней части кузова размещены светодиодные фары, которые напоминают концепцию X Speedium Coupe Concept. Здесь же представлен 3D-сетчатый рисунок в черном цвете.

Колесные арки получили более геометрическое оформление. Необычный дизайн колес создает впечатление, что автомобиль имеет более крупные габариты. Создатель проекта отмечает, что в этой части он вдохновлялся дизайном реактивных двигателей самолетов. Концепт также получил камеры, которые заменяют привычные зеркала заднего вида.

Уникальный Genesis XV представляет собой внедорожник с двухдверным кузовом и S-образными стойками. В задней части тоже используется оптика на светодиодах. Есть черные декоративные элементы и повторяющийся узор в виде 3D-сетки.

Отличительная особенность автомобиля - прозрачная зона по центру капота. Здесь нет индикатора мотора - его место занимают оранжевые высоковольтные провода. Данный штрих создает интригу вокруг процесса выбора технической части для внедорожника.