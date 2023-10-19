В России появилась специальная трасса для испытаний беспилотного транспорта

В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Алабуга» в Татарстане начнут тестировать высокоавтоматизированные транспортные средства разных производителей. Интеллектуальная дорожная инфраструктура создана компанией «Казань-Телематика» (входит в концерн «Телематика») совместно с ФАУ «РОСДОРНИИ».

Общая длина трассы составляет 11,2 км. В ОЭЗ будет отрабатываться взаимодействие беспилотных автомобилей с дорожно-транспортной инфраструктурой, системами позиционирования и цифровой картой дорожного движения. В свою очередь, умная дорожная инфраструктура будет получать данные о движении автономного транспорта, а также обеспечивать управление транспортными потоками.