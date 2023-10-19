Ferrari выпустила новый гоночный суперкар

Компания Ferrari представила новую машину для собственного монокубка. Купе 296 Challenge — первый автомобиль серии с двигателем V6 и вдобавок обладатель рекордной для сегмента литровой мощности. По аналогии с 296 GT3, в движение новинку приводит «битурбошестерка» 3.0. Её мощность несколько выше — 700 сил против 600, причем итальянцы и тут обошлись без гибридного довеска.

© Ferrari

Ferrari 296 Challenge стала девятой по счету моделью, выпущенной для монокубка Ferrari Challenge Trofeo Pirelli, а также первой машиной серии с двигателем V6. Построена она на базе дорожной 296 GTB, хотя в техническом плане больше похожа на 296 GT3. Как минимум у них общий двигатель: «битурбошестерка» 3.0 без гибридного довеска, которая выдает 700 лошадиных сил и 740 Нм крутящего момента. Он-то и обеспечил новинке рекордную для сегмента литровую мощность — 234 силы.

Ferrari

Разумеется, двигателем дело не ограничилось, и 296 Challenge превзошел своих предшественников ещё и по аэродинамике. Она проработана так тщательно, что на скорости 250 километров в час оперение генерирует прижим, эквивалентный 870 килограммам. Со слов Ferrari, показатель для монокубка беспрецедентный. Заодно спорткару достались адаптированный от дорожной машины контроллер ABS Evo Track, позволяющий точнее дозировать тормозное усилие на задних колесах, углерод-керамические роторы CCM-R Plus и специально разработанные шины Pirelli.

Ferrari

Ferrari