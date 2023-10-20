Renault 5 не будет «подсиживать» Clio

Предполагается, что «начинка» пятидверки следующей генерации будет более электрифицирована; ещё из линейки, вероятно, исчезнет дизель.

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Французская марка выпускает одну из самых востребованных своих моделей – Renault Clio – с 1990 года. За прошедшее время автомобиль успел четыре раза сменить поколение. Пятидверка актуальной пятой генерации появилась в 2019 году, а рестайлинг она пережила весной 2023-го. За всю историю модели самым успешным годом на европейском рынке для неё стал 2002-й: тогда дилеры сумели реализовать почти 502 тыс. экземпляров.

На фото: Renault Clio E-Tech Esprit Alpine

Ранее предполагалось, что место по-прежнему востребованного компактного хэтчбека Clio может занять Renault 5 – небольшой пятидверный хэтчбек с ретро-дизайном, который сейчас только готовится к официальной презентации (ранее мы публиковали серию шпионских снимков прототипа, который был пойман в ходе дорожных тестов). В испанском издании Motor.es считают, что Clio останется в строю и после выхода на рынок «пятёрки». Отметим, по плану Renault 5 должен дебютировать в начале следующего года.

Предполагается, что в Renault уже сейчас начали заниматься разработкой Clio следующей генерации. В издании отметили, что презентация Клио шестого поколения пройдёт в середине 2025 года, а в продажу новинка поступит, вероятно, в 2026-м.

Официальной информации о том, как будет выглядеть Renault Clio шестой генерации, пока нет. Свой вариант потенциального экстерьера новой пятидверки предлагает дизайнер Motor.es. Судя по рендеру, компактная пятидверка может получить внешность в стиле дебютировавшего в сентябре кроссовера Renault Scenic.

Рендер Renault Clio шестого поколения

Это значит, что такой автомобиль может получить светодиодную головную оптику более узкой формы, иной капот без выемки логотипа, а также другую радиаторную решётку с рисунком в виде вертикально вытянутых сот. В нижней части переднего бампера располагаются «бумеранги» ходовых огней и трапециевидный центральный воздухозаборник с узором из горизонтальных полос.

На фото: прототип Renault 5

Боковины шестого Clio могут оставить без изменений: у автомобиля на рендере те же выштамповки, чёрные корпуса наружных зеркал, традиционные передние дверные ручки и встроенные в стойки ручки задних дверей. Судя по изображению, линии бокового остекления могут оставить хромированную окантовку. Корме пообещали ряд косметических изменений.

Интерьер тоже получит свою порцию корректировок, которые позволят визуально освежить салон. В целом, в издании предполагают, что Renault позаимствует у других производителей формулу, согласно которой на разработку новых поколений актуальных моделей с ДВС тратится меньше средств, чем на создание совершенно новых полностью электрических машин.