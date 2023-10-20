Toyota показала первую фотографию абсолютно новой Camry
Компания Toyota показала первую фотографию абсолютно новой Camry. Североамериканский офис марки поделился затемнённым тизером, который подписан «приближается новый рассвет». Никаких пояснений нет. На снимке изображён большой седан Toyota с развитым обвесом и С-образными дневными ходовыми огнями в духе актуального гибрида Prius. Американские журналисты не сомневаются: речь идёт о следующей Camry, поскольку четырёхдверка XV70 выпускается с 2017 года.
Фотографии закамуфлированных прототипов Toyota Camry не противоречат тизеру. Если верить утечке внутренних документов Toyota, то сборка нового бизнес-седана для рынка США начнётся в апреле 2024 года. C момента публикации первого тизера Toyota Tacoma до мировой премьеры прошло почти два месяца, и в случае с Camry может быть использована та же стратегия.
По неофициальным данным Camry девятого поколения унаследует платформу TNGA-K у предшественника. Двигатель V6 из гаммы исключат: флагманским седанам будет положена «турбочетвёрка» 2.4 в составе гибридной силовой установки или без оной. Версии для разных рынков будут отличаться, но дебют наверняка состоится в США, ведь за океаном Toyota ежегодно продаёт около 300 тысяч Camry.
Нельзя исключать, что Toyota привезёт Camry нового поколения на автосалон в Лос-Анджелесе в ноябре. Однако более вероятно, что публичная презентация задержится. В дилерские центры бизнес-седан может поступить следующим летом, то есть история «девятой» Camry начнётся с 2025 модельного года.