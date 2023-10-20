Компания Toyota показала первую фотографию абсолютно новой Camry. Североамериканский офис марки поделился затемнённым тизером, который подписан «приближается новый рассвет». Никаких пояснений нет. На снимке изображён большой седан Toyota с развитым обвесом и С-образными дневными ходовыми огнями в духе актуального гибрида Prius. Американские журналисты не сомневаются: речь идёт о следующей Camry, поскольку четырёхдверка XV70 выпускается с 2017 года.

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Фотографии закамуфлированных прототипов Toyota Camry не противоречат тизеру. Если верить утечке внутренних документов Toyota, то сборка нового бизнес-седана для рынка США начнётся в апреле 2024 года. C момента публикации первого тизера Toyota Tacoma до мировой премьеры прошло почти два месяца, и в случае с Camry может быть использована та же стратегия.

По неофициальным данным Camry девятого поколения унаследует платформу TNGA-K у предшественника. Двигатель V6 из гаммы исключат: флагманским седанам будет положена «турбочетвёрка» 2.4 в составе гибридной силовой установки или без оной. Версии для разных рынков будут отличаться, но дебют наверняка состоится в США, ведь за океаном Toyota ежегодно продаёт около 300 тысяч Camry.