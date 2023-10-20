Китай выдал разрешение на полностью автономные воздушные такси

Зарегистрированная в США компания Ehang утверждает, что она первой в мире получила такой сертификат, который позволяет ей управлять пассажирскими автономными электрическими самолетами вертикального взлета и посадки (eVTOL) в Китае.

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Эта сертификация ставит Ehang в лидеры отрасли. Компания теперь имеет право управлять полностью автономными электрическими самолетами вертикального взлета и посадки в Китае. При этом Ehang утверждает, что она стала первой в мире, кому удалось получить такой статус.

Генеральный директор Ehang Хуажжи Ху подчеркнул, что этот сертификат позволит компании значительно упростить процесс получения аналогичных разрешений для коммерческой деятельности в других частях мира, включая США, Европу и Юго-Восточную Азию. Ху также отметил, что компания в следующем году планирует начать экспансию за пределы Китая.

Тем не менее он также подчеркнул, что сейчас необходимо установить международные стандарты для взаимной совместимости разрешений на полеты. Акции Ehang резко выросли в цене, почти вдвое, до того как торги были приостановлены в связи с ожидаемым важным объявлением.

Согласно данным, рыночная капитализация компании составляет около 1 миллиарда долларов. Ранее в этом году компания Ehang сообщила о создании совместного предприятия с компанией Xiyu Tourism, зарегистрированной в Шэньчжэне, и о поставке пяти EH216-S. Эта инициатива направлена на развитие низколетного туризма с использованием более чем 120 воздушных такси Ehang в ближайшие пять лет.

Ehang также имеет значительные предварительные заказы за рубежом, в числе которых заказы от таких компаний, как Japan AirX, Aerotree из Малайзии и Prestige из Индонезии.