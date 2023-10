Седан Lynk & Co 03 стал ещё спортивнее

Бренд Lynk & Co был запущен в 2016 году, компактный седан с индексом 03 появился в его гамме в 2018-м, в основе «трёшки» лежит разработанная компанией Volvo Cars модульная платформа CMA (Volvo Cars тоже принадлежит Geely). Lynk & Co 03 оказался удачной моделью, на него сейчас приходится примерно треть объема продаж Lynk & Co в Китае: с января по сентябрь этого года седан, по данным CAAM, разошёлся тиражом 47 181 шт. (+34,4% по сравнению с АППГ). В прошлом году Lynk & Co 03 пережил рестайлинг, в результате которого получил более агрессивную внешность и полностью новый салон.