В РФ ужесточат требования к детским автокреслам

«Главная проблема — в разнообразных корректорах и адаптерах ремней безопасности. Они дешевле автокресел 200—500 рублей. Ребенок при аварии из-под адаптера выскальзывает либо получает повреждения. Ремень должен проходить по ключице, а не по животу или по шее. Не меньшую угрозу представляют и бескаркасные автокресла, которые стоят 800—900 рублей. Эти устройства также не способны удержать ребенка при сильном ДТП», — передают слова руководителя Научно-исследовательского центра по испытаниям и доводке автомототехники ФГУП НАМИ Дениса Загарина журналисты «КоммКоммерсанта». Поэтому в Минпромторге сказали, что этот вопрос находится сейчас «в проработке».