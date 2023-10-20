Ржавый Toyota Land Cruiser FJ60 получил электрический мотор

Растет тенденция переоборудования классических автомобилей в электромобили, включая ретро-модели Land Rover, Porsche и Mercedes-Benz. Теперь японские фирмы Tonox и Flex привезут на Japan Mobility Show отреставрированный Land Cruiser FJ60 с электродвигателем под капотом.

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Как вы можете видеть в галерее, компании начали с уродливого на вид FJ60. Кузов имеет дыры от ржавчины, плохую окраску и недостающие детали. Команда сняла все панели, и рама оторвалась от кузова. На задней части внедорожника была наклейка с надписью: «Искусство длинно, жизнь коротка».

Выключив двигатель, экипаж создал новую люльку для крепления электродвигателя. Силовая установка теперь намного меньше и расположена в моторном отсеке ниже, чем в оригинальном FJ60. В задней части находится опора для аккумулятора.

Технических характеристик этой модели нет. На странице Flex на YouTube освещались работы по восстановлению и переоборудованию силового агрегата. Ролик на японском языке, но его стоит просмотреть, чтобы лучше понять развитие проекта.

В линейке Toyota нет электрического Land Cruiser, но другие производители его модернизируют. Например, строитель из Австралии создал именно такой электромобиль и проехал на нем под водой более 7 км. Мощность обеспечивала электродвигатель мощностью 118 лошадиных сил (88 киловатт). Парень назвал свое создание «грязевым крабом», потому что «оно оранжевое и ползает по дну гавани Дарвина». Надувные буи не позволили внедорожнику увязнуть в подводной грязи.

Toyota Australia создала уникальный электрический Land Cruiser 70 Series для горнодобывающей компании BHP для использования под землей в шахте. Технические характеристики автомобиля отсутствуют.