Минпромторг составил список авто для приоритетного использования госслужащими

Минпромторг РФ подготовил список автомобилей, рекомендованных для приоритетного использования государственными служащими. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ведомства.

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В документ, согласно имеющейся информации, вошли российские бренды Lada, "Москвич", Aurus, Evolute и УАЗ, а также китайская марка Haval.

Список, как уточняется, планируется актуализировать по мере выхода новых моделей автомобилей российского производства.

Напомним, на Восточном экономическом форуме президент Владимир Путин заявлял, что российским чиновникам необходимо использовать российские автомобили. Глава государства призывал брать пример с Индии, где госслужащие отдают предпочтение транспорту, произведенному в стране.